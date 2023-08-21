Воспитанники детского лагеря под Челябинском попали в больницу с кишечной инфекцией

Проводится проверка

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Признаки кишечной инфекции выявили у нескольких воспитанников детского оздоровительного лагеря в Челябинской области. Детей госпитализировали, говорится в материалах, опубликованных пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере "Уральская березка", - говорится в материалах.

При проведении проверки прокуроры изучат, в том числе причины и условия, которые способствовали заражению детей острой кишечной инфекцией. По результатам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.