Водитель фуры из Дагестана получил 5,5 года колонии за смерть трех человек в ДТП

Его также лишили водительских прав на три года

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области приговорил 35-летнего водителя большегруза из Республики Дагестан к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за совершение ДТП, в котором погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что 35-летний житель Дагестана, двигаясь на большегрузном автомобиле Mercedes-Benz, превысил скорость движения до 87 км/ч при разрешенной 40 км/ч и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Ford и BMW.

"С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение трех лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что свою вину фигурант дела не признал.

1 августа 2022 года на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград три человека погибли в ДТП с грузовым автомобилем, а еще трое, в том числе два ребенка, получили травмы.