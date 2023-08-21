В Петербурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку

Ребенка обнаружили неподалеку от дома здоровой и невридимой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Полицейские нашли живой пропавшую накануне в Красногвардейском районе Петербурга двухлетнюю девочку. Ребенка обнаружили неподалеку от дома. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники нашли девочку. Были проинформированы все наружные наряды полиции, при изучении камер наблюдения было установлено, что предположительное место нахождения ребенка - станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14, где работает приятель сожителя матери, с которым мужчина накануне распивал спиртные напитки", - рассказал собеседник агентства.

Установив адрес, в понедельник утром на СТО приехали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района и обнаружили там девочку здоровой и невредимой. Как выяснили полицейские, отчим, будучи пьяным, накануне днем забыл ребенка на детской площадке у дома 2 по улице Стасовой, где проживает семья, и ушел в квартиру спать. Около 17:30 мск мимо проходил знакомый мужчины, которого девочка знала, и увидел, что она находится одна. Зная о том, что ее отчим периодически выпивает, он взял ребенка с собой, чтобы с ним ничего не случилось, и отвел на СТО неподалеку, где работает сторожем.

Об исчезновении ребенка в полицию заявила его мать в воскресенье вечером. По словам женщины, девочку потеряли рядом с домом 65 на проспекте Маршала Блюхера.