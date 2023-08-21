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Военная операция на Украине

По Белгородской области за сутки со стороны ВСУ выпустили около 45 боеприпасов

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 21 августа. Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области за сутки 44 снаряда, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов сбросили четыре боеприпаса. Также сбили три вражеских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - восемь артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА четыре осколочных боеприпаса. В селе Соломино сбито три БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе в селе Логачевка с БПЛА сброшено пять осколочных гранатометных выстрелов, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов, в Краснояружском районе ВСУ обстреляли из артиллерии окраину села Вязовое - зафиксировали три прилета, во всех случаях нет пострадавших и разрушений.

"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено восемь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка, хутору Панков и МАПП [многосторонний автомобильный пункт пропуска] "Шебекино" - по три минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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