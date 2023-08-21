В Москве ребенок в машине каршеринга укололся о шприц с неизвестным веществом

Шприц изъят и направлен на экспертизу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы проводят проверку после того, как ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, воткнутый на заднем сиденье каршерингового автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье ребенок укололся о найденный на сиденье шприц. Он был воткнут в сиденье. Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента, обстоятельства устанавливаются.