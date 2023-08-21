Жителя Астрахани приговорили к 8,5 года лишения свободы за содействие терроризму

Он перевел деньги одному из активных участников действующей на территории Сирии международной террористической организации

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани виновным в содействии террористической деятельности международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием части наказания в тюрьме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Астраханской области в понедельник.

По данным ведомства, органы Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность жителя Астраханской области Ивана Гужвина 1999 года рождения, причастного к ресурсному обеспечению международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Фигурант организовал сбор и переправку посредством банковских переводов денежных средств одному из активных участников действующей на территории Сирии указанной международной террористической организации, при проведении обыска у него обнаружили банковские карты, исламскую литературу, средства связи и иные электронные носители информации.

"Следственным подразделением УФСБ России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Южный окружной военный суд признал Гужвина И. П. виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении с уточнением, что приговор вступил в законную силу.