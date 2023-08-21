На месте пожара на складе в Подмосковье не выявили превышений вредных веществ в воздухе

К месту ЧП направлена передвижная экологическая лаборатория

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ вблизи пожара на складе лакокрасочных изделий в Богородском округе Подмосковья не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

В подмосковном Богородском горит склад, где находится производство лакокрасочных изделий. Очаг пожара находится на втором этаже. К настоящему времени площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м.

"По данным с ближайших постов контроля [качества] атмосферного воздуха <...>, расположенных на расстоянии 0,6-1,0 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДКм.р.", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что к месту ЧП направлена передвижная экологическая лаборатория.