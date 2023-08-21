В Ленобласти после ДТП с тремя автомобилями и автобусом госпитализировали четырех человек

Авария произошла утром 21 августа в Тосненском районе на автодороге Ям-Ижора - Никольское

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Четырех человек госпитализировали после ДТП с участием четырех транспортных средств, в том числе автобуса, в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

"ДТП с участием 4 транспортных средств, одно из которых - автобус, пострадавших среди пассажиров нет. [В результате аварии] 4 человека госпитализировали. Работали 2 дежурных отделения (8 человек) по деблокировке", - отметили в ведомстве.

Авария произошла утром 21 августа в Тосненском районе на автодороге Ям-Ижора - Никольское около 08:00 мск. На месте происшествия работали дежурные смены 111-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и пожарно-спасательного отряда г. Тосно.