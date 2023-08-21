Город Купянск в Харьковской области остался без газоснабжения

Подачу газа прекратили для около 4,5 тыс. абонентов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Город Купянск в Харьковской области на востоке Украины из-за повреждения магистральной инфраструктуры остался без газоснабжения. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Приостановлено газоснабжение города Купянска, без газа - около 4,5 тыс. абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.

В Минэнерго добавили, что в городе Волчанске, который также находится в Харьковской области, без электроснабжения остались 11 тыс. потребителей. Причиной этого стало повреждения линии электропередачи.

9 августа глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о планируемой обязательной эвакуации более 11 тыс. человек из некоторых населенных пунктов Купянского района. На следующий день в украинских СМИ опубликовали распоряжение начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича об обязательной эвакуации жителей из районов вблизи зоны боевых действий. При этом издание Kharkiv Today поясняло, что, несмотря на обязательный характер, эвакуация не принудительная. Позже Синегубов заявил, что власти рассматривают возможность принудительной эвакуации детей из некоторых населенных пунктов. 13 августа он сообщил, что более 200 человек эвакуировано из Купянского района с момента ее объявления.

10 августа глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские силы выравнивают линию обороны на купянском направлении и до Купянска им "остались считанные километры". По его словам, объявленная украинскими властями эвакуация связана с тем, что подразделения Вооруженных сил Украины готовятся организовывать оборону в Купянске и других населенных пунктах. При этом ранее он отмечал, что многие жители нередко не хотят эвакуироваться.