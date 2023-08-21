21 августа, 08:38,
обновлено 21 августа, 09:25

В Симферопольском районе Крыма произошло аварийное отключение высоковольтной линии

Аварию планируют устранить в течение двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение высоковольтной линии произошло между селами Добрым и Перевальным в Симферопольском районе Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Аварийное отключение высоковольтной линии [произошло] между селами Доброе и Перевальное. Предварительно, срок ликвидации - два часа", - написал он.

Как уточнили в Telegram-канале "Крымэнерго", в 10:05 произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ Аянская - Доброе, в результате чего частично обесточило абонентов в Симферопольском районе Крыма и городском округе Алушта. Работники предприятия оперативно приступили к ликвидации последствий аварии, добавили в компании.

О количестве отключенных абонентов и населенных пунктов не сообщается. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация