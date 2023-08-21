21 августа, 08:45
Военная операция на Украине

Мирный житель Донецка получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ

По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов многоквартирный дом получил повреждения

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк с применением кассетных боеприпасов. В результате атаки ранен мирный житель, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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"В результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса по улице Артема, 169а, ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов Донецка повреждения получил многоквартирный дом. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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