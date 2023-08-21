СМИ: в Стамбуле произошел пожар в здании культурного центра

Существует вероятность перехода огня на другие здания, сообщает телеканал TRT

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. В европейской части Стамбула в районе Эсенюрт произошел пожар. Как сообщает телеканал TRT, горит многоэтажное здание культурного центра имени Эрола Олчока.

О причинах возгорания информации пока нет. На месте работают пожарные расчеты. В небо на десятки метров поднимаются клубы черного дыма, которые можно наблюдать из других районов.

Огонь охватил практически все помещения здания. Существуют опасения, что пожар может перекинуться и на соседние строения, которые в условиях плотной застройки стоят фактически стена в стену к горящему зданию.

Данных о возможных пострадавших или погибших пока нет.