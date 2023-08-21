Полиция Англии подозревает медсестру Летби в покушении еще на 30 младенцев

Ее ранее уже признали виновной в убийстве и покушении на убийство 13 новорожденных

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Английская полиция подозревает бывшую медсестру Люси Летби, признанную судом Манчестера виновной в убийстве и покушении на убийство 13 новорожденных, еще в 30 подобных преступлениях. Об этом сообщила газета The Times.

Правоохранительные органы проверяют данные около 4 тыс. младенцев в перинатальных отделениях двух городских больниц Честера и Ливерпуля, в которых 33-летняя медсестра работала с 2012 по 2016 год. По информации издания, полицию особенно интересуют 30 детей. Все они живы.

18 августа присяжные после 110 часов обсуждения признали Летби виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера с июня 2015 по июнь 2016 года. Бывшая медсестра настаивает на своей невиновности и объясняет смерть новорожденных плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала.

Меру наказания Летби огласят через несколько часов. Женщина не хочет являться в суд лично или выслушивать приговор по видеосвязи. Источник в правительстве сообщил газете The Daily Telegraph, что власти могут доставить бывшую медсестру в суд принудительно. Она может провести в тюрьме остаток жизни.