Гражданский сотрудник армии Израиля пострадал при подрыве на мине

По данным The Jerusalem post, он работал в рамках инициативы по разминированию в южной части Голанских высот

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Гражданский сотрудник израильской армии получил легкие ранения после того, как наступил на мину в южной части Голанских высот недалеко от границы с Иорданией. Об этом сообщила газета The Jerusalem post.

По данным издания, пострадавший работал в рамках инициативы по разминированию этого района.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.