Школьника из Югры, в которого по ошибке выстрелил охотник, перевели из реанимации

Ему предстоят курс реабилитации и контрольное обследование

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Подростка из Югры, в которого по ошибке выстрелил охотник, перевели из реанимации. Ему потребовалась срочная операция на головном мозге, сейчас его состояние улучшилось, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

"Более шести часов он [нейрохирург] извлекал из головного мозга ребенка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры. В реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением подросток провел пять дней. За это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось", - говорится в сообщении.

В департаменте здравоохранения также уточнили, что школьник продолжает восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении, его ждут курс реабилитации и контрольное обследование.

Ранее со ссылкой на прокуратуру региона сообщалось, что житель Ханты-Мансийского автономного округа выстрелил в 15-летнего подростка, перепутав его с плавающими гусями. Школьника госпитализировали, возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.