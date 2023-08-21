В ДНР ребенок нашел три кассетных неразорвавшихся боеприпаса

Их уничтожили военнослужащие Росгвардии

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В Донецкой Народной Республике 10-летний ребенок нашел на пляже три кассетных неразорвавшихся боеприпаса. Их уничтожили военнослужащие Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Донецкой Народной Республике к сотрудникам ОМОН Росгвардии, несущим службу по обеспечению общественной безопасности, обратился 10-летний мальчик и сообщил, что нашел на пляже неизвестные предметы, но не стал их трогать, так как они похожи на боеприпасы. К месту нахождения опасных предметов ребенок показал дорогу росгвардейцам. Обследовав пляж росгвардейцы обнаружили три неразорвавшихся боевых элемента от 40-мм кассетных боеприпасов для реактивных систем залпового огня, применяемых Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прибывшие саперы на месте уничтожили находки с соблюдением мер безопасности.