21 августа, 09:07

Посетителей и сотрудников Сбербанка на севере Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

На месте работают правоохранительные органы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников Сбербанка на Михалковской улице в Москве вывели из помещения из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Сбербанка, расположенном в жилом доме на Михалковской улице в Москве, заложена бомба. В настоящее время произведена эвакуация посетителей и сотрудников банка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают правоохранительные органы.

В новость внесены изменения (12:19) - предается с исправлением названия улицы, верно - Михалковская. 

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