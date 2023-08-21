Посетителей и сотрудников Сбербанка на севере Москвы эвакуируют из-за угрозы взрыва

На месте работают правоохранительные органы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников Сбербанка на Михалковской улице в Москве вывели из помещения из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о том, что в здании Сбербанка, расположенном в жилом доме на Михалковской улице в Москве, заложена бомба. В настоящее время произведена эвакуация посетителей и сотрудников банка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают правоохранительные органы.

В новость внесены изменения (12:19) - предается с исправлением названия улицы, верно - Михалковская.