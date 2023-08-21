В Омской области похитили более 35 млн рублей, выделяемых по программе "Пушкинская карта"

По версии следствия, фигуранты дела организовывали фиктивные культурные мероприятия, чтобы обналичить деньги

ТАСС, 21 августа. В Омской области похитили более 35 млн рублей, направленных на реализацию программы "Пушкинская карта". Для обналичивания денежных средств подозреваемые организовывали фиктивные культурные мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Установлены факты хищения (в совокупности более 35 млн рублей) бюджетных денежных средств, выделяемых Министерством культуры России н ООО "Почта банк" по программе "Пушкинская карта", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мошенники выкупали у жителей в возрасте от 14 до 22 лет "Пушкинские карты", на которые государство ежегодно выделяет 5 тыс. рублей для возможности посещения культурных мероприятий. Чтобы обналичить деньги, подозреваемые организовывали фиктивные культурные мероприятия, билеты на которые продавали исключительно по "Пушкинским картам".

В пресс-службе УФСБ также сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения - подписка о невыезде.