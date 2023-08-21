В центре Тюмени произошло ДТП с участием семи машин

Пострадал один человек

ТЮМЕНЬ, 21 августа. /ТАСС/. В Тюмени произошло ДТП с участием семи машин, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

"Около 12:00 на улице Советской, 124, по предварительным данным, произошло столкновение семи автомобилей. ДТП спровоцировал водитель автомобиля Mercedes. В настоящий момент движение перекрыто, оно осуществляется по дворовым территориям, то есть в объезд этого участка дороги. На месте регулирует движение два наряда ДПС. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в УГИБДД.

В пресс-службе также уточнили, что, по предварительной информации, в ДТП пострадал водитель автомобиля Mercedes.