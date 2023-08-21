В Краснодарском крае четыре человека пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей

В ДТП попали ВАЗ-2107 и Haval

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на автодороге Армавир-Отрадная в Краснодарском крае, в результате пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале "Кубань-СПАС".

"В салоне "семерки" зажало водителя. Спасатели Армавирского АСО "Кубань-СПАС" прибыли на место аварии. Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатого водителя ВАЗ-2107 и передали его сотрудникам скорой помощи, также оказали первую помощь еще троим пострадавшим в ДТП", - говорится в сообщении.

На автодороге Армавир-Отрадная столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Haval.