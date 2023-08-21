Экс-глава антинаркотического управления ГУ МВД на Урале не признал вину в мошенничестве

Ивана Ергеледжи уволили из системы МВД по отрицательным мотивам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Бывший начальник свердловского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков не признал вину по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области.

"По данным следствия, в 2022 году обвиняемый, занимая на тот период должность начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области, узнал о проводимой в отношении частной организации проверке по факту незаконной рубки лесных насаждений. Полицейский предложил своему знакомому, работающему в сфере рубки леса, обратиться к директору проверяемого предприятия с предложением передать через него 1,5 млн рублей в качестве взятки. Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, тем не менее сотрудникам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, операцию по задержанию проводили сотрудники регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей, а после проверки уволили из системы МВД по отрицательным мотивам. "В случае, если суд признает его вину, он понесет предусмотренную действующим законодательством уголовную ответственность", - добавил Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам". В отношении еще двоих соучастников преступления уголовное дело по статье 291 УК РФ "Дача взятки" прекратили в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.