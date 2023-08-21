В селе на севере Иркутской области из-за паводка эвакуировали из домов семерых человек

Уровень воды в Киренге достиг 286 см

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из домов семерых жителей села Казачинское Иркутской области, где выше критического поднялся уровень воды в реке Киренге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Семь жителей села Казачинское, в том числе пять детей, эвакуированы в пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 (11:00 мск) уровень воды в Киренге в селе Казачинское составил 286 см при критическом показателе 250 см. В пяти населенных пунктах Казачинско-Ленского района подтопило 53 приусадебных участка, 5 домов, в которых проживают 10 человек. Два населенных пункта остались без автомобильного сообщения из-за подтопления дорог. Выставили посты ГИБДД, организовали лодочные переправы. Запас продовольствия и медикаментов в населенных пунктах есть.

В районе продолжают дежурить спасатели. Жителям оказывают адресную помощь.

Гидрологическая обстановка на севере Иркутской области стала ухудшаться 20 августа. В Казачинско-Ленском районе ввели режим ЧС.