В Москве-реке нашли тело третьего диггера после ливня

Устанавливается точное число людей, которые пошли на экскурсию по подземных коллекторам и теперь не выходят на связь

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тело третьего погибшего после экскурсии по подземным коллекторам после ливня в столице нашли в Москве-реке. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Москве-реке найдено тело неизвестной женщины, она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, точное число людей, которые пошли на экскурсию по подземных коллекторам и теперь не выходят на связь, устанавливается. Предварительно, речь идет о восьми людях.

Экскурсия проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, люди находились под землей. Вода резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало. Ранее спасатели нашли в Москве-реке тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки, их личности устанавливаются. По данным Telegram-каналов, в Москве в подземном коллекторе пропали без вести сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.