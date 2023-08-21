21 августа, 09:56

СМИ: полиция обнаружила микроавтобус с 30 беженцами недалеко от Софии

Из них восемь без сознания, сообщил телеканал BTV

СОФИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Грузовой микроавтобус, в котором находились 30 нелегальных мигрантов, обнаружили на автомагистрали "Фракия" в 55 км от Софии, 8 беженцев были без сознания. Об этом в репортаже с места происшествия сообщает телеканал BTV.

Сигнал об оставленном на автомагистрали автомобиле поступил в полицию около 09:30. Полицейские вскрыли машину, из которой доносились звуки ударов и крики, и обнаружили в грузовом отсеке 30 мужчин, 8 из которых были без сознания. Пострадавшие доставлены в софийские больницы.

Инцидент с беженцами произошел и в южной части страны в районе города Ямбола, где автомобиль с нелегальными мигрантами попал ДТП, восемь беженцев получили травмы и были госпитализированы. По факту происшествия и перевозки нелегальных мигрантов возбуждено уголовное дело, сообщило Болгарское телеграфное агентство. 

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Болгария
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