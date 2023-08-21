В Крыму возбудили дело в отношении двух местных жителей за сбыт суррогатного алкоголя

У подозреваемых изъяли более 500 л опасной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух жителей Феодосии возбудили в Крыму по факту незаконного оборота контрафактного алкоголя, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что двое жителей Феодосии кустарным способом производили у себя в частном домовладении и продавали под видом коньяка контрафактную продукцию, опасную для жизни и здоровья потребителей. По факту незаконного производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ), возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при проведении обысков по местам жительства подозреваемых, изготовления и хранения суррогата обнаружили и изъяли 500 л опасной продукции. Кроме этого, на этапе проведения следствия также установили поставщика опасного сырья, проживающего на территории Кировского района Крыма.

Вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения будет решен в ближайшее время, добавили в ведомстве.