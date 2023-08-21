В Лобне после конфликта на дискотеке возбудили уголовное дело

В результате инцидента у пострадавшего сломан нос

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении мужчины, избившего жителя Лобни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение от жителя Лобни о конфликте возле одного из домов на улице Чайковского. "По предварительной информации, в ходе ссоры мужчина причинил телесные повреждения заявителю 1996 года рождения. Потерпевший обратился в медицинское учреждение для прохождения лечения", - сказал собеседник агентства.

Полицейские установили злоумышленника, которым оказался гражданин 1988 года рождения. Он доставлен в отдел полиции. "В отношении правонарушителя дознавателем отдела дознания ОМВД России по городскому округу Лобня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - добавили в главке. По окончании лечения потерпевший будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения вреда здоровью и принятия соответствующего процессуального решения. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что конфликт произошел на танцполе в кафе "Эйфория". К танцующим мужчине и его спутнице подошел один из посетителей, который начал оказывать девушке знаки внимания. "Между мужчинами произошла словесная перепалка, которая закончилась на улице возле одного из домов, где злоумышленник ударил в лицо своего оппонента. В результате у пострадавшего сломан нос", - сказал представитель правоохранительных органов. По его словам, задержанным оказался приезжий из Армении.

При этом, в соцсетях ранее сообщалось, что участковый полиции якобы откладывает возбуждение уголовного дела и уговаривает потерпевшего забрать заявление.