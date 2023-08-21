21 августа, 10:36

Информация об угрозе взрыва в отделении Сбербанка на севере Москвы не подтвердилась

В помещении банка не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Информация об угрозе взрыва в отделении Сбербанка на Михалковской улице в Москве оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Помещение банка обследовано. Никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас офис банка продолжает работать в обычном режиме.

Ранее сообщалось о том, что сотрудников и посетителей отделения Сбербанка на Михалковской улице эвакуировали из-за угрозы взрыва. 

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