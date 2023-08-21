21 августа, 10:37,
обновлено 21 августа, 10:50

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье локализовали

© МЧС России

Площадь локализации составила 4,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали крупное возгорание на складе с краской в Богородском, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожар на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье локализован на площади 4,3 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания", - отметили в МЧС. На огонь вертолетами было сброшено 345 тонн воды за 69 заходов.

В понедельник утром в Богородском загорелся склад, где находится производство лакокрасочных изделий. Очаг пожара находится на втором этаже. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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