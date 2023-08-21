Волгоградца отправили в колонию на 22 года за убийство годовалой дочери из-за плача

Коллегия присяжных заседателей Волгоградского областного суда также признала его виновным

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области приговорил 26-летнего жителя Дубовского района к 22 годам колонии строгого режима за убийство годовалой дочери с особой жестокостью, а также избиение сожительницы и угрозы убийством. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

"Волгоградский областной суд приговорил мужчину к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе следственного управлении СК России по Волгоградской области, ранее коллегия присяжных заседателей Волгоградского областного суда единодушно пришла к выводу о виновности подсудимого по всем инкриминируемым следствием составам преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, житель поселка Горный Балыклей бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею, а после несколько раз ударил ребенка головой о стену и избил ремнем. Всего, согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела. Своей сожительнице - матери ребенка - он еще до конфликта сломал руку, угрожал убийством, а также поджигал ее. Мужчина виновным себя не признал и пояснил в суде, что женщина сама убила дочь.

В июне 2022 года в отношении мужчины следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело. В следственном управлении СК России по региону сообщали, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был раздражен постоянным плачем своей годовалой дочери. Успокоить ребенка злоумышленник решил при помощи рукоприкладства, которое закончилось трагедией, ребенок умер от множественных телесных повреждений. От действий злоумышленника пострадала также его 37-летняя жена, мужчина избил супругу, когда та пыталась спасти ребенка.