21 августа, 11:20

В Киргизии задержали находящегося в международном розыске россиянина

По данным Госкомитета национальной безопасности республики, задержанный является приверженцем радикальной идеологии и по указанию кураторов из Сирии стал участником "спящей ячейки" в Киргизии

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии в рамках контртеррористической операции задержали гражданина России, который находится в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"20 августа 2023 года ГКНБ в ходе контртеррористической деятельности по противодействию спящим ячейкам международных террористических организаций на территории Иссык-Кульской области задержан находящийся в межгосударственном розыске гражданин РФ М. М. М. 1995 года рождения", - говорится в сообщении. Имя задержанного не указано.

По данным ГКНБ, задержанный является приверженцем радикальной идеологии и по указанию кураторов из Сирии стал участником "спящей ячейки" в Киргизии. Он находится в следственном изоляторе. 

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