В Москве отменили экскурсию по подземным коллекторам реки Неглинки после гибели людей

Стоимость экскурсии составляет 9 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Организаторы экскурсий с диггерами по подземным коллекторам отменили прогулку по реке Неглинке в Москве после гибели людей, при этом доступны для посещения экскурсии с диггерами по рекам Чечере и Пресне.

"Экскурсия больше не проводится. Пожалуйста, выберите другую", - говорится на сайте организаторов мероприятия на подземной реке Неглинке. Вместе с тем на экскурсии по рекам Чечере и Пресне предлагается выбрать удобное время.

Стоимость экскурсии составляет 9 тыс. рублей, группа может достигать 20 человек.

Экскурсия, некоторые участники которой погибли, проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, люди находились под землей. Вода резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, люди пропали во время ливня во время экскурсии по подземным коллекторам Неглинки.

Ранее в понедельник спасатели нашли в Москве-реке тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки, их личности устанавливаются. Позже было найдено тело третьей погибшей женщины. По данным ряда Telegram-каналов, в Москве в подземном коллекторе пропали без вести сотрудник группы компаний "Ланит" Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник.