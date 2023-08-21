Под Мелитополем произошел пожар на полигоне ТБО

Причиной возгорания послужила жаркая погода в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) недалеко от Мелитополя Запорожской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. Причиной возгорания послужила жаркая погода, установившаяся в области.

"На мусорном полигоне в районе поселка городского типа Акимовка в результате высокой температуры окружающей среды произошло самовозгорание полигона ТБО. Площадь возгорания составляет 50 кв. м", - написал Балицкий.

Подразделения МЧС принимают меры для локализации возгорания, направлена инженерная техника, отметил врио губернатора. Специалисты проводят мониторинг экологической обстановки и прорабатывают меры по минимизации последствий.

На протяжении последних недель в Запорожской области установилась жаркая сухая погода. В Мелитополе в понедельник температура воздуха составляет 36 градусов выше 0, скорость ветра - 3-5 м/с.