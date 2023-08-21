В Подмосковье девочка попала в больницу после падения в джакузи

Ребенок потерял сознание

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка упала в джакузи с водой в банном комплексе Подмосковья, ребенок госпитализирован без сознания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователями устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы, изъята необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 августа в одном из банных комплексов девочка, находящаяся там вместе с родителями, перевернулась через ограничительный барьер и упала в джакузи с водой. В настоящее время девочка находится в больнице.

В ГСУ также призвали родителей более ответственно подходить к обеспечению безопасности детей при нахождении у воды, исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.