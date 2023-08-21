21 августа, 11:53

В Москве закроют доступ к коллектору, от которого началась экскурсия диггеров

Участники экскурсии вдоль реки Неглинки могли зайти под землю в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года, рассказали в экстренных службах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Участники экскурсии по подземным коллекторам в Москве, трое из которых погибли, могли начать спуск через коллектор начала XX века. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Участники экскурсии вдоль реки Неглинки могли зайти под землю в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года. Выйти они планировали на Трубной площади, но не успели", - сказал собеседник агентства. По его словам, к коллектору, где нашли погибших, пригнали спецтехнику для того, чтобы закрыть в него доступ.

Коллектор в районе Олимпийского проспекта был создан в 1906 году в ходе реконструкции подземной системы Неглинки. Причиной реконструкции стали частые наводнения в ходе обильных дождей. Вход в коллектор находится в Самотечом сквере у памятника маршалу Федору Толбухину. 

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