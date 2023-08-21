21 августа, 11:49,
обновлено 21 августа, 11:59
Военная операция на Украине

Одного из руководителей Одесской железной дороги задержали за организацию диверсии

© УФСБ России по Херсонской области

Диверсия повлекла временное нарушение снабжения группировки российских войск, сообщили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Оперативники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон, повлекшей временное нарушение снабжения группировки российских войск, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"УФСБ России по Херсонской области задержан гражданин Украины 1961 года рождения, подозреваемый в диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности Российской Федерации. Задержанный в феврале 2022 года, являясь одним из руководителей Одесской железной дороги, спланировал и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон, сделав их непригодными для эксплуатации, что повлекло временное нарушение снабжения группировки российских войск, задействованной в проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). "Фигурант уголовного дела находится под стражей. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы до 20 лет", - добавляется в сообщении. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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