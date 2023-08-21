В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту хищения 20 тонн нефтепродуктов

Организатор преступной группы помещен под домашний арест

ТАСС, 21 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении восьми жителей Рязани, подозреваемых в хищении около 20 тонн нефтепродуктов у нефтеперерабатывающего предприятия. Организатор преступной группы помещен под домашний арест, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел … в отношении восьми жителей города Рязани возбуждено уголовное дело по факту хищений нефтепродуктов, совершенных организованной группой лиц в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники нефтеперерабатывающего предприятия и руководители транспортной фирмы по подложным документам вывозили нефтепродукты. Сообщается, что в организованной преступной группе были распределены роли по краже, транспортировке и сбыту похищенного, в соответствии с которыми участникам выплачивались деньги. "В результате преступной деятельности с территории нефтеперерабатывающего предприятия в Рязани похищено около 20 тонн дорогостоящего нефтепродукта на сумму свыше 2 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Выявили преступную группу сотрудники МВД России совместно с представителями региональных управлений МВД и ФСБ. Отмечается, что при силовой поддержке рязанских росгвардейцев одновременно были задержаны водители и автоцистерны с похищенными нефтепродуктами, сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия и руководители транспортной фирмы. В отношении организатора преступной группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.