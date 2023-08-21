21 августа, 12:12,
обновлено 21 августа, 12:21

В ЛНР ребенок получил ранения в результате взрыва неустановленного предмета

Инцидент произошел в районе водохранилища в городе Красный Луч

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Ребенок получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета в районе водохранилища в городе Красный Луч в ЛНР. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

"Ребенок 13 лет утром 21 августа получил множественные ранения в результате взрыва неустановленного предмета, который он нашел в районе водохранилища. Проникающее ранение левого глаза, травматический разрыв барабанных перепонок, рваные раны правой кисти, множественные точечные осколочные ранения", - написала она в Telegram-канале.

Глава регионального минздрава также сообщила, что ребенок экстренно направлен в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу после оказания первой медицинской помощи в больнице города Красный Луч. 

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