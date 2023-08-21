В Ленобласти местную жительницу подозревают в убийстве новорожденной дочери

Тело ребенка было обнаружено в подвале дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы села Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области, которая, по предварительным данным, в конце июля оставила в подвале дома новорожденную дочь. Тело младенца накануне обнаружила участковый полиции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Волхов следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1994 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в конце июля женщина родила в своей квартире девочку, после чего завернула ее в простыню и отнесла в подвал дома. О том, что у беременной несколько недель назад исчез живот, но с ребенком ее никто не увидел, накануне сообщили в полицию местные жители. На место приехала участковый, в разговоре с которой женщина рассказала о содеянном.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, которые должны установить, был ли младенец живорожденным.