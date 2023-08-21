В Манчестере медсестру осудили за убийство семи новорожденных

Люси Летби приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Медсестра Люси Летби, признанная виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шести детей, приговорена к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Такой вердикт огласил судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс.

18 августа жюри присяжных после 110 часов обсуждения признало Летби виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера с июня 2015 по июнь 2016 года. Бывшая медсестра настаивала на своей невиновности и объясняла смерть новорожденных плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала.