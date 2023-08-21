21 августа, 12:15

В Манчестере медсестру осудили за убийство семи новорожденных

Люси Летби приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Медсестра Люси Летби, признанная виновной в убийстве семи новорожденных и в покушении на убийство еще шести детей, приговорена к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Читайте также
В Великобритании медсестру признали виновной в убийстве семи новорожденныхПолиция Англии подозревает медсестру Летби в покушении еще на 30 младенцев

Такой вердикт огласил судья коронного суда Манчестера Джеймс Госс.

18 августа жюри присяжных после 110 часов обсуждения признало Летби виновной в убийстве и покушении на убийство 13 младенцев в больнице Честера с июня 2015 по июнь 2016 года. Бывшая медсестра настаивала на своей невиновности и объясняла смерть новорожденных плохой гигиеной в больнице и низким уровнем подготовки персонала. 

Теги:
Великобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация