Суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

Его арестовали до 17 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Данила Фомина, обвиняемого в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"По Фомину Данилу Андреевичу - [суд заключил под стражу на] 1 месяц и 29 суток, по 17 октября включительно", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что Фомин находится в статусе обвиняемого.

Ранее местные СМИ сообщали, что Нджелассили погиб 18 августа после драки в центре Екатеринбурга, его ударили ножом. Факт гибели аспиранта подтвердили в УрФУ.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что иностранец занимался единоборствами, в кругу общения его охарактеризовали как конфликтного человека. "Драку спровоцировал именно иностранец. Он первым нанес удар одному из задержанных и продолжал его бить до тех пор, пока тот не стал защищаться ножом", - отметил собеседник агентства, добавив, что конфликт не был связан с неприязнью к национальности и цвету кожи.

Франсуа Нджелассили окончил программы бакалавриата и магистратуры института экономики и управления УрФУ, затем поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования, где успел окончить два курса. В 2019 году получил вузовское звание "Иностранный студент года" за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.