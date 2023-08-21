Экс-глава МИД Пакистана предстал перед судом по делу о нарушении гостайны

Еще одно обвинение выдвинули против экс-премьер-министра страны Имрана Хана, ранее возглавлявшего оппозиционную партию ДЗС "Движение за справедливость"

ИСЛАМАБАД, 21 августа. /ТАСС/. Специальный суд Пакистана, рассматривающий нарушения закона о государственной тайне, на закрытом заседании приступил к изучению дела бывшего министра иностранных дел страны, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Шаха Мехмуда Куреши.

Как сообщила газета The News International, в конце прошлой недели Куреши был арестован Федеральным агентством расследований (FIR) в связи с "использованием дипломатического шифра МИД в политических целях". Такое же обвинение выдвинуто против приговоренного 5 августа к трехлетнему тюремному сроку за коррупцию экс-премьер-министра страны Имрана Хана, ранее возглавлявшего ДЗС. Политика допросили в тюрьме Атток. Сторона защиты заявила о невиновности Хана и Куреши, подчеркнув, что обоих политиков преследуют из-за нарушения закона о гостайне только с той целью, чтобы не допустить победы ДЗС на предстоящих в стране парламентских выборах.

FIR утверждает, что Хан и Куреши "раскрыли содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Обвинения в отношении Хана были выдвинуты после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне. По его словам, в этом сообщении говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".

На просьбу пакистанского МИД подтвердить или опровергнуть совет американских представителей Государственный департамент США ответил, что он не комментирует частные беседы американских политиков.

Хан был смещен с поста главы правительства 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия в связи с обвинениями в коррупции. Позже Хан не смог предоставить следствию упомянутую шифрованную дипломатическую телеграмму, заявив об "утере" этого документа. Шахбаз Шариф, сменивший Хана в должности главы правительства, утверждал, что США не влияли на смену режима в Пакистане.