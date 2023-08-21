Жителя Прикамья приговорили к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование малолетних

Он признан виновным в совершении четырех преступлений

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Жителя Пермского края приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за изнасилование малолетних, он признан виновным в совершении четырех преступлений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летнего жителя Пермского края. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, летом 2021 года мужчина, применяя физическую силу, трижды изнасиловал 12-летнюю девочку, оставаясь с ней наедине. Кроме того, в этот же период времени он обманом увез в лес на мопеде 9-летнюю девочку, применяя физическую силу, изнасиловал ее. О преступлениях стало известно после того, как одна из потерпевших обо всем рассказала матери.

Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.