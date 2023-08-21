Число пострадавших в ДТП с полицейской машиной в Подмосковье выросло до пяти

Три человека госпитализированы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции и два пассажира служебной машины пострадали после столкновения с легковым автомобилем Audi в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на автодороге вблизи деревни Щемилово. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Audi, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со служебной автомашиной марки Lada, а после чего, бросив свое транспортное средство, скрылся. В результате происшествия трое сотрудников полиции и два пассажира, находившихся в полицейской машине, получили телесные повреждения", - сказал собеседник агентства, добавив, что один из полицейских и двое гражданских лиц госпитализированы.

В ГУ МВД добавили, что в дальнейшем предполагаемый правонарушитель был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщали о трех пострадавших сотрудниках полиции в результате ДТП.