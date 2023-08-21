Гибель группы диггеров и атака беспилотников в Подмосковье. Главные события 21 августа

Гибель группы диггеров в Москве

В Москве-реке нашли тела четырех человек, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после ливня. В экстренных службал сообщили, что во время дождя уровень воды резко поднялся, шансов спастись было мало. Устанавливается точное число людей, которые были в группе и теперь не выходят на связь. Предварительно, речь идет о восьми диггерах. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Атака беспилотников в Московской области

Системы ПВО перехватили два беспилотника в Московской области. В результате падения обломков на дом в округе Истра пострадали два человека. Мужчина госпитализирован, угрозы жизни и здоровья нет.

Введение комиссии в 50% за переводы в долларах

Райффайзенбанк с 1 сентября введет комиссию за входящие денежные переводы в долларах США, она составит 50% от суммы. Максимальный размер комиссии составит $10 тыс., минимум - $1 тыс. Кредитная организация объяснила это решение изменением рыночных условий.

Перенос серверов yandex.kz в Казахстан

"Яндекс" перенесет серверы yandex.kz в Казахстан. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики сообщили, что решение принято в рамках обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных граждан.

Банкротство Domino's Pizza в России

Франчайзи Domino's Pizza в Евразии инициирует банкротство российского подразделения. DP Eurasia прекратит попытки продажи бизнеса в Росси и самого присутствия организации в стране. Заявление будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке, сообщили в компании.