Суд освободил из-под ареста экс-главу департамента транспорта Ярославской области

В отношении Татьяны Черемных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля освободил из-под стражи экс-главу департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Фрунзенский районный суд Ярославля 21 августа 2023 года отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, а также Олега Ивановского, Ильи Прокопьева, обвиняемых в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Александра Советникова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). <…> Суд избрал для каждого из обвиняемых меру пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

На Черемных и других фигурантов возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, прокурора и суда, а также соблюдать запреты. Как уточнили в пресс-службе, обвиняемым запрещено без разрешения изменять место жительства, выезжать за пределы города, в котором они проживают, общаться по уголовному делу, обсуждать обстоятельства расследования с иными лицами. Обвиняемые были освобождены из-под стражи в зале суда.

"Суд пришел к выводу, что на сегодняшний день обстоятельства, на основании которых каждый из обвиняемых был заключен под стражу, не могут быть признаны достаточными для дальнейшего продления срока содержания под стражей. Суду не представлено доказательств, что обвиняемые пытались каким-либо образом повлиять на ход расследования либо которые свидетельствовали бы о намерении обвиняемых скрыться", - сообщили в пресс-службе суда.

В мае в отношении Черемных и трех ее коллег было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Черемных была задержана 24 мая, в этот же день она была уволена с госслужбы, 26 мая суд арестовал бывшую чиновницу.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Под ее руководством в регионе проводилось масштабное обновление общественного транспорта, были изменены маршруты, внедрялась новая система оплаты проезда. Ранее Черемных работала в Министерстве транспорта Тверской области. Всего ее опыт работы в транспортной сфере составляет более 12 лет.