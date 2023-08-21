На большей части Украины до 24 августа объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Причиной послужил пожар площадью 20 га на территории Андреевского урочища в Николаевской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен на большей части территории Украины до 24 августа. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"21-24 августа на Украине (кроме Закарпатской, Днепропетровской, 21-22 августа Сумской и Черниговской, 23-24 августа Львовской и Ивано-Франковской областей) объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Госслужбе Украины по ЧС информировали, что в понедельник произошел лесной пожар на территории Андреевского урочища в Николаевской области. Общая площадь возгорания составила 20 га, для его ликвидации задействовали 85 пожарных и 14 единиц специальной техники.