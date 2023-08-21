В ДНР осудили троих боевиков "Азова" за расстрел гражданского автомобиля

По информации прокуратуры региона, их приговорили к 18 и 20 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Три боевика группировки "Азов" (запрещена в РФ, признана террористической) осуждены Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) за расстрел гражданского автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Клементовича, 24-летнего Ивана Мельниковича и 31-летнего Артура Сивицкого, военнослужащих особого отряда специального назначения "Азов" 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя, Клементовичу суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мельникович и Сивицкий осуждены на 18 лет колонии.

По данным следствия, перед подсудимыми была поставлена задача обеспечить круговое блокирование Мариуполя, в том числе с применением огнестрельного оружия, пресекать попытки мирного населения эвакуироваться из города. Так, во время патрулирования Мариуполя осужденные расстреляли автомобиль, внутри которого находились двое гражданских мужчин. ЧП произошло на проспекте Карпова. По автомобилю было произведено не менее 52 выстрелов из автомата, оба пассажира были тяжело ранены. Еще один мужчина был ранен одним из осужденных огнем из автомата на улице Первая Слободка.