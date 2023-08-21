Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Киев предпринял еще одну попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"21 августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее в понедельник в Минобороны России сообщали об уничтожении средствами ПВО беспилотника самолетного типа.