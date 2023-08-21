Жителя Алупки задержали по подозрению в убийстве подростка

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова ход расследования взят под контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Житель Алупки (город на южном берегу Крыма) задержан по подозрению в убийстве 15-летнего подростка, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что в ночь на 20 августа компания молодых людей, среди которых было четверо несовершеннолетних, вскрыв дверной замок, проникла в квартиру дома по улице Ульяновых в Алупке. Знакомые требовали от хозяина квартиры вернуть долг. В ходе конфликта фигурант нанес 15-летнему подростку удар ножом в область груди, после чего группа молодых людей покинула квартиру - часть из них скрылась, другие остались на лестничной площадке вместе с раненым, где он вскоре скончался. Подозреваемый был оперативно задержан", - говорится в сообщении.

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова ход расследования уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка (ч. 1 ст. 105 УК РФ) взят под контроль.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения. Также будет дана оценка обстановке в семьях, где воспитывались несовершеннолетние, добавили в ведомстве.