В Москве в Пенягинском пруду утонула 11-летняя девочка

По предварительной информации, ребенок находился у водоема без сопровождения взрослых

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Тело 11-летней девочки нашли в Пенягинском пруду в Москве, предварительно, она утонула во время купания в водоеме без взрослых. Об этом журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

"В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной, проводимой по данному факту.